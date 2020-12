Jean Claude POLETTI

Après un parcours professionnel riche et varié dune trentaine d'années exercées à l'étranger et en France à des postes de direction de projets et d'équipes dans l'urbanisme, la planification et l'exploitation des transports de voyeurs, j'ai décidé de tenter l'aventure entrepreneuriale dans le domaine de l'informatique en développant durant dix années une S.S.I.I. à Annecy-le-Vieux.



Depuis peu à la retraite, ma motivation est de mettre toutes ces expériences, mon pragmatisme et mes compétences au service de projets, actions ou associations d'intérêt général sur le bassin de vie annécien et de proposer un angle de vision complémentaire aux problématiques étudiées.



« Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. » (Léonard de Vinci, 1452-1519)



« Préparer l'avenir ce n'est que fonder le présent. » (Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle 1948)



« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » (Léopold Sédar Senghor, 1906-2001)



Je suis membre du Bureau et Délégué « Commission transversale CDDRA » du Conseil Local de Développement (CLD) du bassin annécien, membre du Comité d'agrément d « Initiative Grand Annecy » (I.G.A., réseau France Initiative), membre du Conseil d'Orientation pour la Qualité de l'Air (COQA) de l'agglomération annécienne et du Club Air Climat du Grand Annecy (Commission Déplacements et Plénière), membre de l'antenne annécienne des « Entreprises Humaines » (LEH), membre fondateur et ex administrateur du « Festival de l'Economie » d'Annecy (durant les années 2009 à 2012).



