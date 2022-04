Jean-François BOULAI

En charge de la stratégie Procurement Europe pour les 3 Divisions Produits Colgate Palmolive : Home-Care, Personal Care, Oral Care sur les segments : Bouteilles, Préformes, Résines, Bouchons. Gestion d’un portefeuille de $100 MM : répartis sur 25 fournisseurs et 5 usines Colgate en Europe. Sourcing stratégique : Profil de la catégorie d’achat, Mapping fournisseurs et Segmentation, Sélection et Mise en place du fournisseur, Amélioration Continue, Gestion du risque (Auto-évaluation du fournisseur, plan de continuité, suivi des capacités de production, Back up, etc... )

Suivi régulier des programmes d’amélioration de couts en étroite collaboration avec les usines européennes et les partenaires marketing pour supporter les plans de Développement de Croissance Expérience reconnue dans l’étude de scénarios d’intégration de production (In-House) Capex, DPP Utilisation d’outils de collaboration : SAP e-sourcing : RFP, e-auction, APO – SNP, e-invoicing, etc... Intelligence économique sur les matières premières et: Brent, Ethylène, Propylène et Produits dérivés Compétences en leadership : liaison entre le top management et les fonctions opérationnelles, collaboration transversale, management de la complexité, développement de la flexibilité.