Jean-François BOYER

Conseil en communication et en publicité, je dirige Voyage en Ballon, Agence créé en 1998 et installée à Boulogne dans les Hauts de Seine.



Immobilier, distribution, négoce de matériaux, PME, sont les principaux secteurs dans lesquels j'ai une expérience de pus de 20 ans.

Actuellement, le chiffre d'affaires de Voyage en Ballon se répartit en 60 % pour la communication pour les promoteurs immobiliers en Ile de France, SOGEPROM, LW, Paris-Ouest, Les Nouveaux Constructeurs, Thisse, La Vie Immobilière, Groupe Faria...



Les 40 % autres sont représenntés par des annonceurs dans des univers différents : informatique : ORDISSIMO, Signalisation routière et autoroutière, CRAPIE et LAPORTE, mutuelle complémentaire, CCMO, société de transports, EUROTOP et la filiale du Groupe Foncière des Régions, spécialisée dans la gestion des parkings : URBIS PARK.



Mes compétences :

Président de la ligue ile de France de hockey, vic