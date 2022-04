Jean-François BRIGNANO

Chef d'entreprise de la société DOM'INOV, spécialisée en second oeuvre du bâtiment tous corps d'état.

Chef d'entreprise/Associé de la société BATIHOME, spécialisée en gros oeuvre, maçonnerie, neuf et rénovation.



DOM'INOV a 25 années d'expérience avec un savoir faire dans tous les domaines du second oeuvre du bâtiment, elle a été certifiée QUALIBAT en 2012. Nos domaines d'expertises sont l'Isolation, la Plâtrerie, l'Electricité, la Plomberie, le Sanitaire, le Chauffage, la Menuiserie Intérieure et Extérieure, la Pose de fenêtres de toit, le Carrelage, la Pose de revêtements de sol. Pour toute idée de rénovation, d'extension de maisons, d'appartements ou de commerces, DOM'INOV va savoir trouver des solutions adaptées à chaque besoin avec professionnalisme.



Depuis les métrés , en passant par les devis détaillés, les plans en 3D, jusqu'à la mise en peinture selon vos envies, DOM'INOV saura vous accompagner dans votre projet d'aménagement.

Vous n'aurez plus besoin de faire appel à plusieurs entreprises, nous sommes capables de vous proposer tout type de projet clé en main.



Mes compétences :

Ingénierie

Agroalimentaire

Direction technique

Amélioration continue

Gestion de projets internationaux

Gestion de projet

Management

Production

Gestion de la production