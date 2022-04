Jean-François BROT

Vous recherchez une personne d’expérience, autonome, sachant comprendre les besoins de vos clientes ou prospects et connu et reconnu auprès des assureurs ?Contactez-moi, je suis votre spécialiste en Assurance Construction



Au sein du département construction en charge de la définition des besoins d’assurance des clientes du secteur privé et public. Mise en place des appels d’offre compagnies et conseils auprès des clientes dans le choix de leur partenaire assureur.



Mission de chargé de clientèle auprès de certains comptes majeurs et développement des prospects.



Référent technique pour une entité régionale





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Assurance construction

Négociation

Gestion des risques

Développement commercial

Assurances batiments

Placement des risques