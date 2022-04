Jean Francois BRUN

Conseiller commercial banque et assurances AXA FRANCE.

Prospecter:identifier répondre aux besoins des clients .

- analyserles besoins et les motivations des clients .

- proposer une offre adaptée et personnalisée, élaborer des prestations.

- négocier les conditions de vente.

- développer et fidéliser une clientèle de particuliers et professionnels .

- gérer la souscription et la production des contrats .



Mes compétences :

Assurance Vie

Conseil

Vente

Assurance

Développement commercial

Tutorat