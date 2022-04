Jean-François BRUNEL

DOMAINES D'ACTIVITE



Formation :

• chargé de cours et responsable pédagogique de stages pour une licence professionnelle,

• accompagnement individuel et collectif (formation-action) en tant que consultant,

• études-action pour le Centre de Ressources sur les Pratiques Culturelles en Midi-Pyrénées,

• intervenant et formateur pour divers organismes et collectivités en Midi-Pyrénées.



Action territoriale :

• dans le cadre de la politique de la ville au sein du grand Mirail à Toulouse : travail dans le cadre des dispositifs DSQ, DSU puis GPV en tant qu’acteur associatif,

• dans le cadre de divers Pays et Parc Naturels Régionaux de Midi-Pyrénées en tant que consultant et chargé de mission.

• dans le cadre de partenariats avec diverses entreprises : CRAM, CNES, Toulouse Ouest Partenaires, etc.



Coordination :

• directeur d’une équipe de 15 salariés au sein d’une structure culturelle toulousaine,

• conception, mise en place des projets, coordination et gestion de nombreuses opérations. Exemples significatifs :

- projet « Visa pour le Monde » de 1995 à 1998 (un des vingt huit projets de quartier du Ministère de la culture - programme toulousain conventionné sur trois ans),

- projet « Chemins de traverse » de 1994 à 1995 (programme culturel éclaté sur les quartiers DSU toulousains),

- festival « Mille feuilles » - 1994 et 1995 (festival régional pour enfants en partenariat avec l’Education Nationale),

- salle de spectacle de La Mounède. -1994. Programme Café-Musique du Ministère de la Culture à Toulouse (écriture du projet, accompagnement du lancement du lieu),

- festival « Racines » de 1992 à 1994 : festival de musiques du monde à Toulouse, 60 000 spectateurs durant trois jours (communication, montage, gestion du village associatif - une centaine de structures),

- programme « Mémoire du Mirail, 30 ans d’existence d’un quartier » à Toulouse - 1994.





EXPERIENCES COMPLEMENTAIRES



• Intervenant et formateur sur les thèmes du développement local, de l'action et de la médiation culturelle, de la communication depuis 1993 :

- Université Toulouse II pour les DESS et MST,

- CEMEA, ORPHEA pour les BEATEP, DEFA,

- CNFPT,

- IUFM de Toulouse

- le Centre de Ressources sur les Pratiques Culturelles en Midi-Pyrénées pour les animateurs des communes de Cugnaux, Castres, de Tarbes ainsi que dans le cadre de la formation "médiateur culturel").



• Intervenant pour différentes missions étude / action en région Midi-Pyrénées pour le Centre de Ressources sur les Pratiques Culturelles en Midi-Pyrénées de 1994 à 2003. (Rodez, Tarbes, Castres, Graulhet, Cugnaux, Muret, etc.).

- Valorisation du territoire et développement culturel,

- diagnostic,

- aide au montage,

- accompagnement de projets



• Chargé de communication de la Maison des Racines du Monde de 1993 à 1998 :

- création et lancement du journal “la Feuille”, bulletin de liaison des acteurs culturels en Midi-Pyrénées en 1993.

- création du journal “Quartiers de cultures”, journal trimestriel de la Maison des Racines du monde en 1997.



• Administrateur associatif : président de « l'Agit » (Compagnie de théâtre itinérant sous chapiteau) et de « L'arbre qui danse » (Compagnie des arts du dire et du geste).



Mes compétences :

Accompagnement

Coordination

Culture

développement territorial

Formation

Médiation

Direction générale