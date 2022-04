Jean-François BRUNEL

J'ai travaillé en prestation de services informatiques (chef de projet, assistance à maitrise d'ouvrage, relation avec les intervenants techniques).

Après un Congé Individuel de Formation et l'obtention d'un BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole), je me suis installé en tant que vigneron en champagne.

Je me consacre depuis au développement de mon entreprise (www.champagne-brunel.com) tout en gardant un pied dans l'informatique (développement et intégration de mes outils internes, sites web, ...).



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Chef de projet

ERP

Formation

Informatique

Intégration

Maîtrise d'ouvrage

Recettage

Système d'Information

Vigneron

Viticulture