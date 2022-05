Romain LEOPOLD

Gestion de projet et pilotage :



- Analyse et études des besoins, animation d’ateliers de travail

- Prise de décision, capacité de priorisation (gestion du backlog) et roadmap

- Rôle de leader durant les comités de pilotage et les ateliers de travail

- Focus sur la qualité des livrables

- Gestion de planification et des livraisons (streams TTM)

- Organisation, facilitation de la communication et compréhension entre les équipes techniques et d’ingénierie, les interlocuteurs Marketing (chefs de projet TTM), les MOA et les interlocuteurs client (chefs de projet clients, RSC)

- Prise de décision, capacité de priorisation (gestion du backlog) et roadmap

- Anticipation / proposition de solutions adaptées

- Expertise fonctionnelle du système d'information Orange Business Services

- Connaissance informatique notamment des technologies Web et bases de données (HTML, XML, Web services, SQL)



Qualités personnelles :



- Dynamique, motivé et ayant une aisance relationnelle

- Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur et pragmatisme

- Excellentes compétences en communication orale et écrite



Mes compétences :

Gestion de projet

Système d'information

Architecture SOA

Assistance à maîtrise d'ouvrage