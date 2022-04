Jean-François BRUNET

Après plus de 25 années d'expériences dans le domaine des équipements électroniques, j'ai créé

A2J TECHNOLOGY afin d'apporter mon savoir faire aux entreprises pour des missions techniques, d'amélioration de la performance, de conseil, de formations, d'audits.



Management



Amélioration et maîtrise de la performance par des outils simples et efficaces.

Constitution d'équipes autonomes.

Management visuel – indicateurs de performance sur le terrain.

Management du système qualité.

Lean management





Expertise



Aide à la conception et industrialisation d'équipements électroniques

Process de fabrication et test de cartes électroniques, de câbles et d'intégration

Organisation industrielle

Implantation de lignes de fabrication

Recherche d'équipements, qualification

Optimisation des flux, logistique

Pilotage de sous-traitance.





Support technique



Résolution de problèmes

Outillages et équipements

Dossiers de fabrication

Gestion de projet

Démarrage de nouveaux produits ; transfert de technologie

Organisation de la maintenance





Formations et Conseils



Organisation, processus.





Audits



Audits qualité

Audits de process et d'organisation







Expériences

Directeur LEAN et Méthodes (2010-2013)

Directeur de Production ( 2001-2009)

Responsable de Production, Test, méthodes (1987-2000)





Savoir-faire



Management des équipes de production : Organisation industrielle, planification, stocks et logistique de production.

Management des méthodes : Définition, achat, installation et qualification des moyens; mise en œuvre des procédés et méthodes de production. Support technique de production. Gestion des dossiers clients, interface technique avec le client.

Etablissement des devis : chiffrages achats et production, analyses make or buy.

Management site : Responsable maintenance. Gestion et entretien des infrastructures, sécurité et conditions de travail. Rédaction du document unique d'évaluation des risque.

Chiffres clés : 2000 Ordres de fabrication par an. 1200 réceptions par mois. 600 dossiers clients.



Domaines d'activité

Industrie, médical, transport, aéronautique, grand public.





Mes compétences :

Méthodes agiles

Lean management

Production industrielle

Gestion de production

Process et méthodologie de projets

Process

Lean

Organisation

Test