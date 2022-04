Jean-François BRUNET

 INGÉNIEUR COMMERCIAL

Suivi technique et Commercial des clients secteur Grand Sud Ouest.





QUALITE



• Mise en place et suivi de systèmes de Management de la Qualité normes ISO 9001 (3 entreprises)- Certifications

• Etablissement et suivis de tableaux de bord

• Audits internes

• Audits fournisseurs

• Animation de sensibilisation et de formation du personnel à la Qualité

• Animation de Revues de Direction, comités de pilotage

• Gestion d’un service Qualité





 SECURITE ENVIRONNEMENT

• Mise en place et suivi de systèmes de Management de la Qualité normes ISO 14001 et OHSAS18001 -Certifications

• Analyses et hiérarchisation des risques sécurité et environnement

• Audits et actions sécurité

• Animation de sensibilisation et de formation du personnel à la Sécurité

• Mise en place et suivi de la réglementation REACH

• Etablissement de fiches de données de sécurité pour préparation produits chimiques

• Charger de dossier SEVESO II

• Relations organismes extérieurs (Dreal, Préfecture, Inspection et Médecine du travail..)