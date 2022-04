Jean-Francois BURGNIES

Management de la Qualité :

Connaissance approfondie des outils d’analyse et de résolution de problèmes (Diagramme D’Ishikawa, PDCA = > 8D, FTA, AMDEC, 5 Why…).



Management de la Qualité Développement :

Connaissance des outils : APQP, Q3P, Optimap,EGDP …



Assurance Qualité

Maîtrise des référentiels des Normes. (ISO 9000 version 2000, TS 16949, HACCP, …)



Audit Qualité

Produits et Process selon les référentiels ISO et FIEV



Processus de fabrication :

Injection, surmoulage, traitement de surface (chimique, électrolytique et thermique), application décors sur pièce plastique …

Frappe à froid, Décolletage, Découpe/Emboutissage

Impression en Offset et Flexographie, Façonnage

Assemblage mécanique : moteurs, bogie,



Langues :

Anglais lu écrit parlé, Allemand Notion



Informatique :

GDP, Kola, Protus, Teamplace…

Pack office.



Décembre 2011 /Décembre 2013

PMOQ (Project Manager Operation Quality)

Volvo Powertrain Moteur Us Venissieux – Industrie Transport



- Gestion du périmètre qualité dans le cadre du projet, Garant du respect de la bonne application du process EGDP, et de la mise à jour du Dashboard

- En charge des analyses desing. Negociation des manufacturing requierement, et de la redaction des protus et DFA issue log.

- En charge de la rédaction de la documentation qualité : Check-list inspection finale , check list quality gate...



Aout 2010/ Decembre 2011

RQP (Responsable Qualité Projet)

Alstom – Le Creusot – Industrie Ferroviaire.

- Gestion du périmètre qualité dans le cadre du projet



Fév / Avril 2010 Expert Validation

Plastic Omnium Auto Exterior SIGMATECH – Ste Julie (Ain) – Equipementier automobile



Juin/Oct. 2008 AQD (Chef de projet qualité)

Vernicolor – Oyonnax (Ain) – Equipementier automobile

- Gestion du périmètre qualité dans le cadre du projet



Fev. 2007 / Juin 2008

APQP (Chef de projet qualité) :

Plastic Omnium Auto Exterior SIGMATECH – Ste Julie (Ain) – Equipementier automobile

- Gestion du périmètre qualité dans le cadre du projet



Chef de projet transfert outillage (mission achat)

-Gestion Transfert de 19 outils au Mexique.

- Réalisation et suivi qualité dans le cadre transfert outillage a l’étranger (site Nord

Europe) entre fournisseurs (nouveau sourcing).



Mai / Nov 2006

Assistant Qualité Système

MECAPLAST – Site D’ Izernore – Equipementier Automobile

- Gestion du système Qualité : Norme ISO TS 16949 et préparation de l’audit de renouvellement.



Fev./Mai

2006 CPQ Expertise Chiffrage Avant-projet

Plastic Omnium SIGMATECH – Ste Julie (Ain)- Equipementier Automobile

-Analyse des documents de consultation (specification technique, engangement qualité, normes,...)

- Réalisation du chiffrage des heures, coûts des métiers Qualité en phase développement.



Mai 2004/ Dec.2005 AQPP Manager (Responsable qualité secteur Pièces surmoulées) :

ITW Bailly-Comte –Genay (Rhône)- Equipementier Automobile

Gestion du perimétre qualité des ateliers d'injections (insert molding):

- Interface client /fournisseur

- Suivi qualité production

- Qualité projet



Juil. 2003 / Fev.2004

Technicien Qualité :

GALLEZ Industrie - Mouvaux (Nord) – Equipementier Automobile

- Contrôle qualité production

- Audits de contrôle des produits finis

- Formation et accueil des opérateurs



Mars 2001/Déc. 2002

Responsable Qualité :

MALLEZ Imprimeurs (Groupe Illochroma) - Escaudoeuvre