Jean-François CHABAT

Formateur-Consultant - Prise de Parole en Public



J'ai mis juste en dessous une bande-annonce qui vous montrera des extraits de mes sktechs en télé ou sur scène, sous le nom de scène de "René".

Depuis 2014, je suis aussi formateur-Consultant spécialisé dans la communication orale. Je conseille les particuliers, les professionnels, les personnalités des médias ou de la politique soucieux de réussir leurs interventions en public.

Acteur et auteur de One Man Show depuis 20 ans, je mets mon expérience du "seul en scène" au service de mes clients.

Pour résumer, un parcours professionnel fait de choses classiques (Références grands comptes, Titre de Formateur-Consultant certifié RNCP niveau 2, Maîtrise de Droit des Affaires, Capes de Lettres) et de choses plus originales (humoriste, acteur et auteur de comédies).



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Evaluation de formation

Animation de formations

Coaching

Prise de parole en public