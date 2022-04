Jean-François CHARGUEROT

Je vis au Canada désormais.



Parcours atypique pour personnalité dynamique.

Je vis désormais au Canada (un poste en France ne m'intéresse pas pour information).



Ancien assistant marketing, converti aux joies du code. Formation de développeur front-end, j'ai vite basculé sur de la gestion de projet.



J'apprécie avant tout travailler en équipe, rencontrer et échanger avec des personnes différentes.



Je souhaitais retourner sur de la gestion de projets web (si possible en faisant un peu d'intégration de temps en temps histoire de garder la main).



J'aime beaucoup le suivi de projets sur Drupal...je ne suis pas exclusif, si vous avez des projets sur Wordpress, je suis aussi partant ...





Après avoir travaillé sur Mac au quotidien, (c'est une super expérience un peu déroutante au début mais on devient très vite fan de la pomme, je dois l'admettre), ma nouvelle passion s'appelle Linux (Ubuntu plus précisément).



Je découvre les joies du terminal mais je préfère toujours les humains à mes ordis, soyez rassurés.





Le web, c'est chouette.



L'important c'est les rencontres, le salaire on verra après (ma phrase préférée).



(assistant marketing CNEH (2008-2009)

(assistant marketing opérationnel, Kadéos Accor-Services de 2004 à 2008)

Gestion des campagnes e-mailing : intégration, routage, statistiques



Logistique des salons professionnels



Gestion des stocks et mise à jour des outils d’aide à la vente



Tableaux de bord et suivi d’activité : remontées des actions marketing, suivi des ventes et des indicateurs commerciaux, audit et mise à jour de la base de données clients et prospects.



Chargé du suivi business des produits complémentaires avec les partenaires externes (coffrets cadeaux)



Mes compétences :

Gestion de projet

Développeur

Chef de projet

CSS 3

Drupal

Web

Wordpress

SEO

JQuery

Content Management System

Internet

XHTML