Jean-François CHASSERAY

Depuis plus de 25 années dexpériences chez les majors de la Banque et de lAssurance et avec une double compétence Informatique et actuariat, je dirige des projets de 2 000 à 50 000 J/H dans toute leur complexité.

Je suis linterlocuteur IT privilégié des Métiers que jaccompagne lors de la phase de pré étude avec les entités impliquées (Juridique, Conformité, ), la mise en production et le maintien en condition opérationnelle.

Jassume les engagements IT du projet et la bonne réalisation des travaux (qualité, coût, délai).

Je manage des équipes (8 à 80 pers) tant au niveau opérationnel que hiérarchique.

Je gère la communication auprès des équipes et des différentes instances.

Jorganise et dirige la gouvernance globale du projet (COPIL, CODIR).