Jean-François CHORT

Après avoir obtenu un CAP de cuisinier en 1982 à Bergerac et avoir opéré dans divers restaurants de St Tropez à Paris, je suis dans le secteur de la restauration Ferroviaire depuis 1989.Ma carrière a débutée à bord fin 1989, comme steward et depuis 1993 je suis dans le management opérationnel.

Depuis 2006, je suis à la Compagnie des Wagons-Lits Paris Est où j'ai eu le bonheur de participer à la mise en place du TGV Est (pour la partie Services à bord, restauration au Bar, en 1ère classe...).

J'ai été responsable des S.A.B et j'organisais le management des 280 commerciaux de bord avec une équipe de 6 responsables d'équipes.

Mon métier de responsable des services à bord est très varié et nous avons la chance d'avoir 3 clients réseaux ferrés : Français (SNCF) Suisse (Lyria) et Franco-Allemand (Lyria) ce qui apporte plus de motivations, car je et nous devons faire preuve d'encore plus de souplesse, créativité, intitiatives...

Depuis juillet 2010, je suis directeur d'exploitation de newrest wagons-lits TGV Est;

En 2012, nous avons mis en place le service de restauration à la place (coffret intégré au prix du billet) sur les TGV 2 étages (Paris Est -Allemagne). La prouesse consiste à réaliser le service en partie haute et basse. Mise en place du TGV Paris-Francfort-Marseille-Francfort-Paris !





Mes compétences :

Pilotage d'une exploitation

Management d'équipe

Pilotage de la stratégie commerciale

Co pilotage de la stratégie marketing

Co élaboration des budgets

Management de la politique Rh et sociale

Élaboration et suivi des objectifs d'entreprise

Créatif