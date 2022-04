Jean-François CLAUSS

J'occupe depuis plus de 17ans des fonctions de manager de production dans l'industrie dans les domaines cosmétiques, pharmaceutiques et du bâtiment.

Acteur de la vision et de la stratégie de ces entreprises, j'ai eu la responsabilité du management dans la performance et de l'amélioration continue en m'appuyant sur des équipes de 120 à 200 personnes.

J'ai également géré de nombreux projets industriels et de gains de productivité tant en interne qu'à l'international : création de site de production, robotisation, réorganisations d'équipes, industrialisation de nouveaux produits, investissements.



Actuellement disponible, je suis à la recherche d'un nouveau challenge dans un poste de directeur de production qui me permettra de mettre en œuvres mes compétences de leadership, de proactivité et d'accompagnement du changement au service de projets de développement d'entreprises industrielles.



Mes compétences :

Business management

Amélioration continue

Gestion de projet

Leadership

Proactivité

Relations clients

Lean management

Accompagnement au changement