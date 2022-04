Jean-François CLEMENT

Retraité depuis 2021



Après 32 années passées dans divers instituts techniques agro-industriels (Actalia, Actilait, ITFF, Gruvial, ITG) et avoir créé et assuré la direction des Maisons du Goût durant plus de 20 ans, j'ai créé ma propre société AGRO SENS CONSEIL. Cette société créée en 2015 et qui existe toujours développe une activité de conseil, de formation, daudit et détude en analyse sensorielle et esthétique alimentaire auprès d'entreprises agroalimentaires, syndicat de défense, écoles et universités, laboratoires d'analyse sensorielle...