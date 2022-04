Jean-François DANHIER

J'évolue actuellement dans les champs de l'orientation, de la formation professionnelle et de l'insertion professionnelle

Aujourd'hui, chez E&HGL, je m'emploie à qualifier et requalifier les demandeurs d'emploi et les salariés en situation de handicap afin de favoriser leur retour à l'emploi en milieu ordinaire de travail.



Mes compétences :

Bilan de compétences

GPEC

Orientation professionnelle

Droit social

Ingénierie administrative et procédurale

Gestion de projets

RSE

Ingénierie de formation

Recrutement & handicap

Gestion des compétences

TIC

Stratégie de recherche d'emploi

Financement de la formation professionnelle