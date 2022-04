Jean François DAVID

Vous avez besoin d’un gage de qualité, de réactivité et de sérieux : c’est ce dont j’ai fait preuve durant mes 40 années au sein de l’institution militaire, dont 9 ans en tant qu’officier. J’ai donc, tout au long de ma carrière, embrassé des missions et postes à responsabilité, dans des univers de tension extrême quelquefois.



J’ai également su fédérer des équipes par ma personnalité avenante et mon sens du relationnel toujours à l’écoute des besoins des autres. J’ai ainsi montré ma capacité à manager avec une volonté d’amener l’équipe à se dépasser et à monter continuellement en compétences.





Localité souhaité: Bordeaux



Mes compétences :

Relationnel

Gestion des conflits

Management d'équipe

Sensibilisé à la sécurité et à la confidentialité

Force de proposition

Mise en place des planning

Diplomatie