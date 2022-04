Jean-François DEFAUX

Après des années de gérance et de direction d’entreprises dans le domaine de l’électricité industrielle et tertiaire, je viens de créer une société, afin de commercialiser:

- Des postes de béton, vides ou équipés.

- Des batteries de condensateurs.

- Des parafoudres, paratonnerres, protections contre les surtensions.

- Des transformateurs, selfs

- Des régulateurs de tension intelligents (jusqu'à 30% d'économie d'énergie)

- Câbles de transport d'énergie



Pour plus de renseignement, nous contacter au 03 20 13 29 70

Ou http://elka-france.eu



Electricité + Eurêka = ELKA-France ! ELKA-France, votre fournisseur de Solutions !



Mes compétences :

Photovoltaïque

Alarme Incendie

Énergies Renouvelables

Haute tension