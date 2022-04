Jean Francois DENAIFFE

Espace intermédiaire entre intérieur et extérieur, la terrasse est aujourd'hui bien plus qu'un phénomène de mode : elle symbolise un style de vie. Construite en bois, naturelle et intemporelle, elle devient un lieu de bien-être et de convivialité.

Même aux plus chaudes heures de la journée, une terrasse orientée plein sud ne vous interdira jamais de marcher pieds nus. Au cours des hivers les plus rigoureux, année aprés année, elle accueillera vaillamment pluie et neige, n'attendant que le printemps pour vous offrir de nouveaux plaisirs.

Que le bois soit huilé et soigneusement entretenu et vieilli par les intempéries, les effets de style sont différents, mais toujours demeure l'émotion du contact avec un matériau serein, noble, qui se patine tranquillement et s'embellit au fil du temps.



