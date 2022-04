Jean-François DHALLUIN

Plus de 15 ans de management en B to B, dans le secteur de la distribution spécialisée m'ont permis d'acquérir la maîtrise des différents leviers du management humain.

Recrutement, formation, définition des objectifs , montée en compétences ,accompagnement terrain et évaluations des résultats ont été mon quotidien durant ces années.

J'ai complété ces expériences par un séjour de 3 ans comme Professeur de Français en High Shool aux Etats-Unis .

Totalement bilingue, cela m'a permis de vivre une autre culture et d'aborder un autre monde, celui de l'enseignement.



Mes compétences :

Commercial

Commercial terrain

Développement humain

Enseignement

Management

Performance

Pilotage

Recrutement

Vente

ventes