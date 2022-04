C’est fort de mon expérience dans le secteur de la logistique que je recherche un emploi sur l'île de France.

J’ai managé jusqu’à 80 personnes au quotidien (ordonnancement, réception, préparations, expédition, copacking) toutes requérant qualités relationnelles, rigueur, méthode et maîtrise parfaite des outils informatiques.

Doté d’esprit d’initiative et habitué à travailler dans l’urgence, j’ai su gérer avec efficacité le budget qui m’était alloué, dans une perspective de rentabilité.

J’ai constamment recherché l’adéquation parfaite des moyens avec les besoins, en attachant une grande importance aux résultats obtenus, ainsi qu’à la satisfaction du client.

Mobile et disponible, j'ai à cœur d'assumer les responsabilités qui me sont confiées.

Je vous propose de nous rencontrer afin de vous exposer plus amplement mes motivations.



Jean-François Divoux

06.52.43.90.84

09.53.87.70.34

N’hésitez pas à me contacter pour de plus informations : jeffdivoux@free.fr



Mes compétences :

Logistique