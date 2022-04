Jean-François ENSELME

Compétences :



Organiser et animer la fonction qualité santé, sécurité et environnement, en favorisant l’intégration des objectifs à tous les échelons de la hiérarchie, en adéquation avec les objectifs de l’entreprise.



Contribuer à diminuer les accidents et incidents par la prévention et la sensibilisation du personnel (méthode Dupont).



Animer des groupes de travail et de résolutions de problèmes (8D, 5P), communiquer en interne (réunion, formation, CHSCT) et en externe (DREAL, SDIS, riverains, clients).



Réaliser des missions transversales / multi-sites.



Coordonner un réseau QSE (échange de bonnes pratiques, retour d'expériences, reporting).



Gérer le budget QSE et élaborer un plan de formation.



Prévenir le risque incendie (sprinklers, POI, exercices avec les pompiers...).



Constituer et suivre un dossier d’autorisation préfectorale d’exploiter (ICPE).



Construire et animer un système de management intégré QSE.



Auditeur interne ISO 9001 / 14001.



Excellence opérationnelle (lean, 5S).



Mes compétences :

HSE

Qualité

ISO 14001

ISO 9001

ICPE

Risques industriels

Sécurité

POI

Ohsas 18001

Haccp