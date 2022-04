Après une formation d’ingénieur en 1989, Jean-François ESPERET contribue à réaliser les différents réseaux dédiées aux Entreprises pour les Grandes et Moyennes Entreprises Françaises. Il les a accompagnées durant plus de 20 ans et les a aidées à évoluer au fur et à mesure de l’évolution technologique. Puis il se spécialise dans l’exploitation, la qualité de service, l’optimisation et la sécurisation des réseaux IP.

Jean-François ESPERET est un spécialiste des nouvelles technologies, doté d’une culture Télécoms & Réseaux, avec un sens du service rigoureux et de qualité.



Mes compétences :

Cloud computing

Sécurité

Gestion de projet

Management

Téléphonie

Télécommunications

Réseau

VDI

Développement logiciel

Lead auditor ISO27001