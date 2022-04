Jean-François FAVAREL

Je débute l'aventure chez Bouygues Telecom en 1997. A la Relation Client et la Direction des Systèmes d'Information, je participe à la définition et validation des processus et outils de la relation client.



Fort de cette expérience, j'assure ensuite le pilotage de projets transverses. J'expérimente durant plusieurs années différentes méthodes de gestion de projet (classiques et agiles).



Par la suite, c'est tout naturellement que je m'intéresse aux nouveaux modes de communication numérique et notamment à la relation client digitalisée. Pendant 6 ans j'étends mon savoir-faire en accompagnant la Direction Digitale dans la mise en œuvre de ses projets web.



Passé 40 ans, une envie de changement : Je souhaite exercer un nouveau métier. Bouygues Telecom m’offre cette opportunité en me confiant la responsabilité du pilotage de ses agences de recouvrement.



Les "plus" de mes expériences

= > La diversité des projets sur lesquels je suis intervenu :

- Projets informatiques à fort impact humain (Implémentation outils et refonte de processus)

- Externalisation d'activité

- Création/Refonte de sites web

- Digitalisation de parcours client

- Lancement d'offre

= > La pratique de méthodes de gestion de projet agiles (Scrum, Test Driven Development, amélioration continue...) et la compréhension de leurs impacts sur les organisations

= > La connaissance du secteur des Télécoms

= > La maîtrise des processus métiers dans le secteur des services (Mkg, Vente, Relation Client, logistique, Service Après-vente)



Mes atouts

= > Savoir-faire : Organisation/gestion de projet, conduite de réunion/animation de groupes de travail, communication écrite et orale

= > Savoir-être : Autonomie, capacité d'écoute, sens client/sens de l'objectif, capacité d'adaptation et polyvalence, capacité d'analyse et de synthèse

= > Formation STEGE à l'ESCP-EAP "Spécialisation au métier de consultant" qui a enrichi ma connaissance dans l'étude des problèmes, l'approche systémique et la conduite du changement



Mes compétences :

Gestion de projet

Refonte de processus

Méthode agile

Gestion de la relation client

Relations avec les prestataires

Gestion du risque financier