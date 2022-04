Jean-Francois GAMOT

Suite à l’obtention de mon diplôme d’ingénieur informaticien j’ai travaillé 10 ans dans le monde du développement et j’ai acquis une bonne expérience à l’international en passant 3 ans en Californie. Depuis 2005 j’ai travaillé exclusivement dans les infrastructures IT principalement en tant que chef de projet mais également en tant qu’architecte.

Je suis Freelance depuis 2006 (en SARL). Je travaille souvent pour les mêmes clients (3 missions d'architecture chez Geopost/Telintrans et une deuxième mission à dominante gestion de projet en cours pour Geodis) qui apprécient mon engagement dans le travail et ma fiabilité.



Mes compétences :

SQL

Gestion de projet

Architecture

Linux

Oracle

Informatique

Microsoft Windows Server

VMware ESX

Réseau