Jean Francois GARSMEUR

PARCOURS PROFESSIONNEL :

expériences dans les domaines suivants :

MANAGEMENT, AUDIT, FORMATION, CONSEIL, INDUSTRIE, ACHATS, MARKETING, VENTES, PRODUCTION ET BUREAUX D’ETUDES



Managements : de PME (s) de tailles diverses, 20 à 60 salariés et Gérant de Sociétés

Qualité : Mise en œuvre du Système Assurance Qualité, Rédaction Procédures, Diagnostic et Bilan Qualité

Plus d’une centaine entreprises, certifiées en Audits de certifications (ISO 9001 etc. .., CACES®…) soit en conseils.

Organisation : Animer et former l'ensemble du personnel à la Qualité

Assurer des missions techniques, Elaboration de référentiels et de normalisation

Sécurité : Mise en place de plan Sécurité, Gestion de MASE (Manuel Assurance Sécurité Entreprise), Audit

sur la prévention des risques

Sureté : Mise en place de systèmes Qualités sur les domaines de la sureté aérienne, Préparation aux audits

OTH (chargeurs connus)



Mes compétences :

ISO 900X Standard

Audit

ISO 14001 Standard

caces

Environnement

Teletravail,