Titulaire du BTS assistant de gestion PME PMI, je souhaite poursuivre mes études par une licence en alternance Management des Organisations ou logistique qui débute en septembre 2013.



Le fait de préparer mon BTS en alternance m’a donné une idée concrète du travail en entreprise. Allier les études et le travail en entreprise demande de la rigueur de l’organisation et de la volonté. Ce sont ces compétences que j’ai pu mettre en œuvre pour obtenir mon diplôme.



Cette formation me permettrait d’acquérir de nouvelles compétences telles que la gestion de projets, la maîtrise des outils de management, la gestion du personnel, l'analyse comptable.



Je suis très motivé et serai très heureux de pouvoir vous rencontrer pour un entretien d’embauche.





Jean-François Girod









Mes compétences :

RIGOUREUX