Jean-François GUEVEL

Après 15 ans d'expérience dans la grande distribution, j'ai voulu changer de voie et trouver une formation qui me permettrait de travailler dans le domaine sanitaire ou médico-social. Ainsi, après une reprise de 2 années d'études, je suis aujourd'hui prêt à mettre mes compétences au service d'une nouvelle entreprise.



Mes compétences :

Gestion administrative

Démarche qualité et gestion des risques

Gestion budgétaire

Gestion des ressources humaines