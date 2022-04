Jean-François GUILLET

L'énergie que j'investis dans mon activité professionnelle est orientée vers l'optimisation de la valeur que les dirigeants/managers produisent avec et pour leurs équipes au service de leurs clients, tout autant que vers la satisfaction qu'ils peuvent en tirer personnellement et en équipe.

Associé de Valori, je m'appuie sur ma solide expérience professionnelle en entreprise, sur mon parcours de développement personnel, sur la synergie au sein du Cabinet et avec les équipes multidisciplinaires au sein d'HEC Executive Education, ainsi que sur le partage régulier avec mes pairs au sein de la Société Française de Coaching dont je suis Administrateur et membre du bureau.

J'ai une sensibilité particulière à l'environnement des entreprises familiales/patrimoniales de toute taille.

Mon activité professionnelle d'accompagnement s'exerce sous trois aspects : la formation, le conseil et principalement le coaching.