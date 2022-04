Jean-Francois GUY

Bonjour,

Fraichement diplomé Gestion unite commerciale spécialisé horlogerie/bijouterie, je cherche un poste de responsable adjoint.

Je suis mobile géographiquement.

Cordialement.



Mes compétences :

Blogging

Logiciel BIJOU3

Developpement durable, Secourisme.

Outils management et recutement

Gestion administrative, Droit du travail

Connaissance produit bijouterie et horlogerie, Gem

Vendre en sécurité, Vendre en anglais

E- commerce

Calculs commerciaux et stock

Etalage

Technique de vente

Droit commercial

Marketing stratégique et opérationnel

Droit des sociétés

Comptabilité, Outils de gestion

Conduite de projet creation ou reprise entreprise