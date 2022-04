Jean-François HAAR

SECTEURS D’ACTIVITES

• Conseil en organisation, management et gestion de projet

• Assurance & protection sociale

• Marchés financiers

• Automobile



PILOTAGE

• Management fonctionnel et hiérarchique

• Gestion de programme de transformation

• Gestion de projet et PMO

• Sélection et pilotage de prestataires MOA / MOE



ORGANISATION

• Fusion opérationnelle

• Étude et analyse d’impact

• Refonte de méthode et de processus

• Conduite du changement



Mes compétences :

Process

Conseil

Gestion de projet SI