Jean-Francois HALASZ

Diplômé de l'ESLSCA en 1995, j'ai travaillé en tant qu'analyste Indices (CAC/DAX/FTSE/DJ/SP) puis trader (NNN/PIB/CAC) sur le marché parisien pendant 5 ans avant de changer radicalement de carrière et partir à l'étranger.



Entre de nombreux voyages, j'ai travaillé en Espagne (Andalousie) où j'ai participé au lancement d'une chaîne de magasins de Fruits et Légumes pour le compte d'un grossiste.



Puis en Lituanie j'ai aidé un ami à lancer sa société de création et d'exportation de sculptures en bois (aménagement d'espaces publics).



Enfin, en Hongrie, j'ai été le propriétaire/manager d'une salle de spectacles dans le centre ville de Budapest pendant 5 ans (société revendue).



Je vis en ce moment à Nouméa.



Mes compétences :

Communication

Finance

Gérant de société

Langues

Langues étrangères