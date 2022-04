Jean-François HERNANDEZ

Suite à une rupture conventionnelle , je suis à la recherche d'un emploi.

Je travaillais au sein d'un bureau d'étude structure béton pendant 8 ans.

J'ai décidé de suivre une formation CATIA V5 aéronautique dans le but de faire une reconversion professionnelle , sachant qu'à la base je viens du monde de l'industrie.Effectivement je travaillais au bureau d'étude mécanique Peugeot Sochaux puis aux études chez FAURECIA , pendant 15 ans.

Je suis à la recherche d'un emploi en Bureau d'étude aéronautique, tous les domaines pourraient m'intéresser , électricité , pièces composites , usinées , tôles etc...

Je suis ouvert à toutes propositions et suis mobile sur la région Toulousaine.