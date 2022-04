Jean-François HOFER

L’Udaf de l’Eure représente plus de 700 militants familiaux qui sont engagés à défendre bénévolement les intérêts des Familles de l’Eure.

L’Udaf 27 regroupe 35 associations en Mouvements Familiaux.

Les services de l’UDAF 27 composé de 60 professionels salariés et de dizaines de bénévoles agissant pour le compte des différents services ou actions suivantes :

• Action familiale

• Mission de Protection des Majeurs (1450 mesures) et gestion des prestations familiales (env. 30)

• Mesures Ad Hoc Mineurs et Majeurs.

• Mission habitat (CHRS et SAM)

• Microcrédit

• Information et soutien aux Tuteurs Familiaux



Mes compétences :

Auditeur

Evaluateur externe certifié AFNOR

Management de projets

Management d'équipe