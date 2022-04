Jean-François JAULIAC

Après plus de douze années de vie active dédiées au domaine de l'eau et, en particulier, à la gestion des services d'exploitation assainissement et eau potable, il m'est apparu nécessaire de valoriser mon expérience professionnelle par l’obtention d’un Master Professionnel en « Gestion et Ingénierie du Traitement des Eaux et de l’Environnement »

Cette décision motivée par mon envie constante d'apprendre, m’a permis de prendre conscience de mes capacités et de mes aptitudes à accéder à de nouvelles compétences.

Ma volonté de découvrir et d’évoluer est révélatrice de ma capacité d’adaptation aux mutations socio-économiques et environnementales.

Ainsi, l’enrichissement de mon parcours professionnel par une nouvelle fonction dans les métiers de l’environnement au sens large se veut la pierre de touche de mon souhait constant de changement et de développement.





Mes compétences :

Encadrement, gestion administrative

Exploitation, assistance à maître d'ouvrage et sui

Relationnel et service aux collectivités