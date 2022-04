Jean-Francois JOSSELIN

Depuis 9 ans en exploitation au sein de Veolia Eau, j'ai développé une bonne maitrise du management opérationnel et des diverses facettes de l'exploitation dans le domaine de l'eau.



Auparavant, en tant qu'expert technique en regulation des systèmes automatisés, j'ai acquis des compétences en gestion de projet, en méthode et optimisation de process.



J'ai recemment rejoins la Direction Performance Operationnelle en tant que Responsable Etudes et Projets National.



Mes compétences :

Gestion de Ressources Humaines

Gestion Budgetaire

Gestion Contractuelle et Commerciale

Compétences Techniques pluridisciplinaires

Management

Gestion de projets