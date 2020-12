Jean-François KILIAN

Http://twitter.com/jfkn

Lamie mutuelle



Directeur Marketing et Innovation

*Directeur Développement et Marketing 2018-2019





Mutualité Française PACA SSAM (Nice)

* Directeur Synergies & Performance 2017-2018

Innovation, Marketing, Qualité, Systèmes d'Information.





Pas-de-Calais habitat

3ème OPH de France.



* Directeur Marketing et Qualité 2010 - 2017



En charge :

1. du marketing (stratégique et opérationnel),

2. de la veille stratégique collaborative et de la segmentation,

3. de l'adaptation de l'Offre (Groupe de Création/Comité Stratégique, Comité d'Adaptation),

4. de la coordination des projets stratégiques,

5. de l'animation du Système de Management par la Qualité (SMQ, suivi des processus, animation des audits internes, revue de direction, gestion documentaire, amélioration continue), Certification ISO9001:2008 obtenue en mars 2009 pour l'ensemble des processus de l'entreprise (management, réalisation, soutien),

6. de l'innovation : Administrateur et membre du bureau de l'AMI (Association pour le Management de l'Innovation) : www.organiserlinnovation.com

- Label "Organisé pour innover" obtenu en novembre 2008.

http://jinnove.com/Paroles-d-entrepreneurs/Pas-de-Calais-Habitat-l-innovation-continue

et en 2013 http://pic.twitter.com/4t1094J7J6

- Parrain de la promotion 2010/2011 du CESAM DPI (Développeurs de Projets Innovants) IAE Lille http://www.jinnove.com/fr/Vous-recherchez/Un-Developpeur-de-Projets-Innovants

- Prix de l'Innovation citoyenne, Trophées du Management de l'Innovation 2011 (BearingPoint, LExpansion, Harris Interactive, LÉcole des Ponts ParisTech) http://bit.ly/t5bkIM

- Au terme de la journée d'audit réalisée en novembre 2012, le Comité de labellisation de l'Association pour le Management de l'Innovation (AMI) du 13 décembre 2012 a récompensé Pas-de-Calais habitat pour la qualité innovante de son management. La remise du trophée "Organisé pour Innover", le 5 février 2013, confère ainsi une labellisation en Management de l'Innovation pour une durée de 4 ans.

Pas-de-Calais habitat (Logement Social)

* Directeur Marketing Stratégique et Innovation 2008 - 2009

Vauban Humanis (Protection Sociale)

* Directeur du Marketing

* Co-gérant du cabinet de courtage Vauban Humanis Conseil

* Directeur du Marketing Opérationnel, du Pilotage et du Marché des Particuliers 2007 2008

* Directeur du Marché des Particuliers et de la Vente Directe 2006 2007



Groupe Vauban (Protection Sociale)

* Directeur du Marché des Particuliers 2004 2005

* Responsable Marketing Direct et Marché des Particuliers 2000 2003

Caisse dEpargne Nord France Europe (Banque)

* Responsable du département Canaux de Distribution 1999 2000

* Responsable du département Distribution et Offres 1997 1999

* Responsable Banque à Distance 1995 1997

Atos Worldline (Télématique)

* Chef de Projet International 1992 1995

* Chef de Projet Médias 1990 1992



Mes compétences :

Management de l'innovation

Qualité

Protection sociale

Marketing opérationnel

Multimédia/Internet

Banque

Innovation

Marketing stratégique

Développement durable

RSE

Veille

Organisation d'entreprise

Prototypage

Management

Maquettage

Recherche

Études marketing

Marketing direct

Gestion de projet

Pilotage de la performance

Audit qualité

Diagnostic d'entreprise

Développement commercial

Contrôle qualité

Conception Innovante

Industrialisation

Design