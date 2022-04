Jean-François KIMMEL

De formation logistique enrichie par une formation Q.S.E., mes capacités m'ont permises d'intervenir de façon transverses, avec la vision globale que cela implique, dans le milieu professionnel.

Mon expérience est depuis le début axée sur l’organisation pratique de la logistique d’entrepôt et expéditions. Ceci aussi bien par des fonctions de chargé d’études logistiques sur le terrain, que de chargé de qualité ou de responsable transport expéditions. Mais aussi sur la mise en place et le suivi d'ERP et/ou WMS. Le suivi de fichiers articles, relations EDI avec la GSB, donneur d'ordre transports, suivi de remises documentaires, co-organisation du rapatriement d'une activité commerciale et gestion de celle-ci(administration des ventes, approvisionnement, ordonnancement).

Autant de cordes à mon arc démontrant mes capacités d'adaptation et de polyvalence.



Je suis conscient du handicap de ne pas avoir été en situation d’accéder à des fonctions de management d’équipe (hormis ponctuellement lors de démarrages de nouveaux entrepôts).

Je souhaite acquérir cette expérience dans l’évolution logique de mon parcours professionnel.



Habitué à travailler directement avec les opérateurs logistique, de production et les différents autres acteurs d’une entreprise (commerce et ADV, Appro, comptabilité, informatique et bien entendu direction) d’autre part. Je fais confiance à mes capacités d’adaptation et d’apprentissage pour aborder un tel poste.



De plus j’ai acquis des expériences non négligeables en transport, logistique, qualité et en vision globale et transverse des entreprises, qui sont autant d’atouts dans mon profil.



Je suis disponible rapidement et mobile, ayant décidé de quitter mon emploi par une rupture conventionnelle par choix personnel suite à un changement de situation familiale. L’objectif étant de prendre un nouveau départ de vie à tous points de vue.





Mes compétences :

Logistique

Qualité

Informatique

Sécurité

ERP

Administration des ventes

Import