Jean-François LABARRE

2003-2009:

CERIC (Usines clés en main de briqueteries et de tuileries)

Responsable Bureau d'Etudes



1994-2002:

CERIC (Usines clés en main de briqueteries et de tuileries)

Ingénieur Bureau d'Etudes



1993-1994:

VERTEX (Antennes paraboliques - Télécommunications - USA / Texas)

Ingénieur Bureau d'Etudes



1990-1992:

ALCATEL TELSPACE (ANtennes paraboliques - Télécommunications)

Ingénieur Bureau d'Etudes



Compétences:

- Management : gestion d’un service, suivi de budgets d’études, organisation de la qualité au sein d’un BE,

- Thermique : calculs des déperditions, des épaisseurs de parois, connaissance des matériaux, de la législation associée,

- Ventilation : dimensionnement des réseaux, ventilateurs, pertes de charge,

- RDM : calculs de structures mécano-soudées, études des contacts,

- Plasturgie : connaissance des matières, du procédé d’injection, des mécanismes de vieillissement, de la conception,

- Matériaux réfractaires façonnés et non façonnés : connaissance des procédés de fabrication, des matériaux, des processus d’attaques chimiques,

- Métallurgie : connaissance approfondie des aciers inox et des mécanismes d’attaque à haute température,

- Ingénierie : connaissances diverses dans les domaines du génie civil, du transport de matériaux en vrac, des réseaux fluides, etc…