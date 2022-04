Jean-Francois LALBIN

Après plusieurs années passées à des postes de directions d’exploitations qui me permet d'avoir une vision globale de l'entreprise. J’occupe, aujourd'hui, le poste de responsable des achats / contrôleur de gestion pour un groupe de plusieurs restaurants dont le CA global est de plus de 8 M €. 1000 cts par jour.



Le Bac "G2" en poche voilà maintenant 20 ans que je construit ma vie professionnelle. Mes différentes expériences m'ont permis de développer des compétences en management, en gestion, en organisation et en relation commerciale. Autonome et motivé, j’ai su acquérir des qualités d’écoute, d’adaptation, d’analyse et de négociation.



Par ailleurs, jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu à l'étranger, dans plusieurs pays de langues arabe et anglaise. Confronté à des cultures et des langues différentes, cette expérience a forgé mon caractère : ouverture aux autres, adaptabilité, respect des différences, curiosité, enrichissement personnel, goût du voyage.



Mes compétences :

Achat

Export

golf

Import

Import Export

International

Luxe

Manager

Photographe

relation publique

restaurant