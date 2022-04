Jean-Francois LECCIA

Commercial autodidacte, j'ai débuté ma carrière dans le secteur alimentaire des produits frais. Une formation et un encadrement efficaces et quelques résultats probants m'ont permis par le biais de l'évolution interne d'accéder à mon premier poste d'Animateur d'équipe en 1991 à 27 ans.

Suite à une restructuration des équipes dirigeantes, j'ai décidé de quitter YOPLAIT et de débuter une nouvelle carrière en tant qu'Animateur Régional pour l'enseigne Pimkie en 1993.

16 années passionnantes m'ont permis de m'épanouir au sein d'une entreprise véritablement humaine et professionnelle.

En 2009, j'ai ressenti le besoin de me remmettre en question,de développer mon champ de compétences.

J'ai eu alors l'opportunité d'intégrer le secteur de la Bijouterie en tant que Directeur Régional pour la Société Marc Orian.

Les challenges de la mise en place d'une nouvelle stratégie commerciale,d'un secteur à redynamiser et d'une approche différente du Client ont été alors mes principales motivations.

Ajourd´hui j'ai décidé de réorienter ma carrière dans le domaine des Assurances des Personnes.

Désormais Agent Général Prévoyance et Patrimoine, j'ai créé mon cabinet avec le soutien du groupe AXA, spécialisé dans la protection finacière des personnes.

Mon coeur de métier : La Prévoyance, ou comment assurer le risque immédiat.



Mes compétences :

COMMERCE

Encadrement

Encadrement d'équipes

Manager

Négociation