Jean-François LEGROS

Mes compétences :

RTP

SIP

TCP/IP

PostgreSQL

MySQL

DVB

Android

iOS

UNIX Free BSD

UNIX

UDP

SQL

Perl Programming

Oracle

Objective C

Microsoft Windows 9x

MPEG 2

Linux

LAN/WAN > VLAN

Java

IPTV

IP

HTML

Frame Relay

Emacs

CVS

C++

C Programming Language

Apache WEB Server

Adobe Photoshop