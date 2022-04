Jean-François LERABLE

Après une formation supérieure dans l’électronique, l’optique et la micromécanique, Jean-François a démarré par une carrière de 7 ans dans la maintenance de matériel de recherche.



Ensuite, attiré par le milieu du bâtiment ou son père dirige une miroiterie, il créé une menuiserie aluminium. Par la suite, les deux sociétés fusionnent et donnent naissance à plusieurs établissements.

> Une production de structures aluminium

> Une production de Serrurerie

> Une miroiterie

> Un service pose

> Une unité de négoce

> Un bureau d’études



9 ans après, il travaille pour une société Suédoise spécialisée dans le négoce de machines outils, principalement à commande numérique. Au bout de 4 ans, des restrictions budgétaires arrêtent sa collaboration avec les Suédois.



Il créé alors une agence de multimédia avec deux autres personnes et s’occupe de la partie technique. Pendant 2 ans, cette agence conçoit des sites internet dédiés bâtiment ainsi que des cdroms de communication institutionnelle.



Le BTP étant le plus fort, il reprend une activité de conducteur de travaux pour plusieurs entreprises jusqu’en 2007 ou il doit changer d’activité pour raison de santé.



Après une période de transition, il travaille aux méthodes chez COFRAMENAL pendant un an, puis il se lance en tant qu’indépendant dans l’ingénierie du bâtiment.



Depuis Juin 2012, il retourne à des postes salariés.



Mes compétences :

Pilotage

Dessin

Aluminium

Développement durable

Énergies renouvelables

Ingénierie