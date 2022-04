Jean-François LESAGE

Ma connaissance de l’environnement institutionnel, politique et de l’entreprise, associée à mes compétences en matière de gestion de projets et de communication, me permet aujourd’hui d’appréhender sereinement un grand nombre de missions.



Compétences que j’ai pu mettre à profit dans les différents postes que j’ai occupés de Bruxelles à Lille et à Dunkerque. Des fonctions qui m’ont forgé un esprit méthodique, pragmatique et une vision tactique et stratégique.



Mes compétences :

Communication

Gestion administrative

Management