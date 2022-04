Jean-François LINARES

Commissaire colonel du SCA (Service de commissariat des armées) à la retraite, ayant l expérience du commandement, de la gestion et de la vérification des comptes publics, des marchés publics, de l alimentation, de l habillement, du soutien des forces armées. J'ai exercé les fonctions de directeur de service pendant plusieurs années, étant responsable d organismes administratifs de plus de 150 personnes.

Je suis titulaire de la LH et de l ONM.

Je maîtrise les outils informatiques et attache une grande importance au relationnel tant dans le cadre de la gestion du personnel "Savoir être à l'écoute pour orienter et obtenir le meilleur de chacun dans le cadre professionnel" que dans celui de la promotion des savoirs faire, par une présentation de chaque corps de métier, dynamique et didactique, grâce à l'appui de diaporamas synthétiques conçus pour attirer l'attention, retenir l'intérêt et susciter l envie d entreprendre..

J'ai le sens de l'organisation et de la prévision dans la précision, ayant organisé à maintes reprises des colloques, réunions, séminaires, dans l'hexagone et aussi dans le cadre européen (réunion de la commission financière mixte de la brigade franco-allemande).

Ayant officié au sein du ministère des finances au profit du ministère de l'intérieur, sous la coupe du Préfet de la région sud-Ouest, j'ai été en relation étroite avec les différents services de l état et les grandes entreprises tant publiques que privées. J ai ainsi pu mesurer l impact du relationnel dans la gestion et la résolution des crises impliquant la mise en commun des moyens publics et privés.



Mes compétences :

Droit public général

Direction générale

Marchés publics