Jean-Francois LUCCHINI

• Positions couvrant le développement avancé, l’application, les ventes et la gestion de projet

• Intégration de systèmes complexes combinant la mécanique, l’hydraulique et l’électronique

• Expérience multiculturelle, gestion de projets internationaux

• Excellente communication, animation d’équipes pluridisciplinaires, interface clients et fournisseurs

• Participation au processus d’évaluation technique lors de l’acquisition d’une entreprise pour un montant de 800 M$

• Planification, gestion des risques, contrôle des coût, reporting



Mes compétences :

Combustion

Gestion de projets

Qualité

Lean Six Sigma

Prévention des risques

Méthodologies de résolution de problèmes

Gestion de la relation client

AMDEC/PFMEA

Due Diligence

AMDEC / FMEA

Contrôle des coûts

8D

Communication

Management

Ingénierie système

systèmes embarqués

Reporting

IATF 16949

VDA 6.3