Jean-François MAIRE

FORMATIONS PROFESSIONNELLES :



2010-1015 :



- Quality Management in Space Equipment. (ASTRIUM ST - AIRBUS S-L).



- Key Performances Indicators. (ASTRIUM ST - AIRBUS S-L).



- Multiply tenfold your capacity of organisation of the ideas. (ASTRIUM ST - AIRBUS S-L).



- Components EEE (Electronic) and assembly. (ASTRIUM SAT - AIRBUS S-L).





2006-2008 : Lean Management, Mécatronique, Sûreté de Fonctionnement (« SdF » FMDS), et plan d’expériences - DOE & Méthode Taguchi (« VALEO CEE »).



2004 : Auditeur interne « processus » ISO 9001 v. 2000 (BRANDT-ELCO).



2003 : Principes généraux des exigences électriques CEM normatives. Généralités et Application à l’Electroménager (EMITECH France).



2003 : Technologies des composants électroniques et Mécanismes de défaillances. (THALES France – Paris Sud).



2000 - 2002 : Méthodologie « 8D », Méthodes de résolution de problèmes. Ishikawa 5M, 5P, Référentiel automobile QS9000 et ISO 9001, Homologation - PPAP, AMDEC (Produit et Process), notions en 6 Sigma (BOSCH France ou Germany).



1996 : Audit et Outils de l’Assurance Qualité (AFNOR – Paris La Défense).



1992 : Chef de Projet « Ingénierie Industrielle » (CEGOS - Paris).



LANGUES : Allemand et Anglais-bon niveau usuel (niveau européen B2) et professionnel courant. Nombreux déplacements professionnels en Allemagne et en Europe (Fournisseurs et chez BOSCH).



Mes compétences :

Industrialisation - Gestion de Projets mécatroniqu

Qualité Préventive et Corrective

Relation Client - Fournisseurs

Testabilité fonctionnelle et Qualification Mécatro